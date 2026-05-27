ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਆਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ?

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਰਭੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 27, 2026 at 9:13 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ (OSM) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਥਿਤ ਮਾਰਕਿੰਗ ਅੰਤਰ, ਅਨੁੱਤਰਿਤ ਪੂਰਕ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਵਿੱਖ, ਕਾਲਜ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਓਐਸਐਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 9.8 ਮਿਲੀਅਨ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 16.21 ਮਿਲੀਅਨ ਜਮਾਤ 12 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 70,000 ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਰਤਿਕ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 85 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 69 ਅੰਕ ਮਿਲੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤਿਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਬੀਐਸਈ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਜ਼ੀਰੋ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸੀਬੀਐਸਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਕਾਰਤਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਉੱਤਰ, ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰਾਂ ਲਈ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਚਾਂਦਨੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 36 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਸਦੇ ਚਾਚਾ, ਵਿਵੇਕ ਗੁਪਤਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹਰਸ਼, ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੂਰਕ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰਕ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ 10-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 'ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ।"

ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਹਰਲੀਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਭ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਹੋਇਆ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। "ਸੀਬੀਐਸਈ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਮਾਹਿਰ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (OSM) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਰੀਆਕੋਸ ਵੀਕੇ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਚੰਗੇ ਸਨ - ਗਲਤੀ-ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜੇ। ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਵਨਾ ਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।

OSM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ "ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ" ਦੱਸਦਿਆਂ, ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪਾਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ।"

ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ - ਅਨੁਭਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੀ.ਬੀ. ਪ੍ਰਿੰਸ ਗਜੇਂਦਰ ਬਾਬੂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ, ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।

ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, "ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।" OSM ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੂਫਾਨ - ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ OSM ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ "ਘਪਲਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ COEMPT ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ, Globarena ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ CBSE ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ- "ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।" ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ OSM ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ" ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ CBSE ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ CBSE ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ OSM ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ CBSE ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਨਾਮ ਕਲਮ-ਅਤੇ-ਕਾਗਜ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਕਾਸ NET-UG 2026 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, CBSE ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ URL ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨਾ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ।

CBSE ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਅਸਲ ਡੇਟਾ, ਅੰਕ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਰਿਕਾਰਡ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 11.31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 8.98 ਲੱਖ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ

CBSE ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੋਰਟਲ 29 ਮਈ ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ CBSE ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ. ਕਾਮਾਕੋਟੀ ਤੋਂ ਓਐਸਐਮ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

