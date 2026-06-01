ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ CBSE ਪੋਰਟਲ ਕਰੈਸ਼, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ

ਸੀਬੀਐਸਈ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

CBSE portal crashes on first day of revaluation, tension among students
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 1, 2026 at 5:25 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਿੰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਸਾਲ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਟਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, "Site is under maintenance and will be available soon"।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, "ਸਰਵਰ ਗਲਤੀ" ਅਤੇ "ਪੰਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ" ਵਰਗੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

JoSAA ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਟ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (JoSAA) ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਾਲ

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'X' 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

