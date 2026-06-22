CBSE ਨੇ 12ਵੀਂ Re-Valuation ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਤੀਜੇ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਪਡੇਟਿਡ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ?

CBSE ਨੇ 12ਵੀਂ Re-Valuation ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਤੀਜੇ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਪਡੇਟਿਡ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ?
ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : June 22, 2026 at 7:32 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CBSE) ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਡਿਜੀਲਾਕਰ (DigiLocker) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਰੀ
ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਡਿਜੀਲਾਕਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ
ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ "ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ" (No Change) ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਐਸਈ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਨਤੀਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।'
ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਕਰੋ ਪਹੁੰਚ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ resultcbse2026@cbsehskisha.in 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਐਸਈ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟੈਲੀ-ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
13 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੀ ਨਤੀਜੇ
ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ 13 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2026 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 17.69 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੰਡੋ 19 ਮਈ ਤੋਂ 25 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2 ਜੂਨ ਤੋਂ 7 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।