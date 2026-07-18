ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੂਜੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ, 59.95% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੁਧਾਰ
ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੂਜੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : July 18, 2026 at 10:19 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2026 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਨਤੀਜੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ, 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। CBSE ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਕ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
CBSE ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ 664,027 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 663,777 ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਕ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕ ਸੁਧਾਰੇ
ਦੂਜੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, 513,955 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 308,095 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਾਂ 59.95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ
ਦੂਜੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, 149,822 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 78,503 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 52.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 2025 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 48.68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 96.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ
ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ, ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, 96.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ-ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਨਤੀਜਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਯਮਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜੀਲਾਕਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਿਆਂ 'ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ
ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਤੀਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀ-ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।