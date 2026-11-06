16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ CBSE 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ...
ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Published : November 6, 2026 at 8:59 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਬੀਐਸਈ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 16 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
CBSE releases date sheet for Class X and Class XII board examinations 2027. Examinations for both classes will commence on February 16, 2027 (Tuesday), with all examination sessions scheduled to begin at 10:30 am (IST). https://t.co/ldasmisoKp— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2026
ਇਸ ਸਾਲ, 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 9 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੰਬੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਹੋਣਗੇ।
10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 9 ਮਾਰਚ ਤੱਕ
ਇਸ ਸਾਲ ਸੀਬੀਐਸਈ 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 83 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਣਿਤ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੇਪਰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪੇਪਰ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਿੰਦੀ ਕੋਰਸ-ਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਕੋਰਸ-ਬੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ ਪੇਪਰ
12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 121 ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਪੇਪਰ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈਡ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਪੇਪਰ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਹਿੰਦੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਕੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪੇਪਰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪੇਪਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪੇਪਰ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੇਪਰ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਪਾਰ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਪੇਪਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਮੂਨਾ ਪੇਪਰ 2027
ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਨੇ 2027 ਲਈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਕਲਾਸ 10 ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2027 ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ cbseacademic.nic ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਨਮੂਨਾ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਕਲਾਸ 10 ਅਤੇ ਕਲਾਸ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2027 ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ, ਸਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।