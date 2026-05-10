CBSE 12th Result 2026: DigiLocker ਤੇ ਜਲਦ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਜਾਣੋ ਰਿਜਲਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਡਾਊਨਲੋਡ
Published : May 10, 2026 at 8:01 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 2026 ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। DigiLocker 'ਤੇ 'CBSE Class 12 Result Coming Soon' ਬੈਨਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, CBSE 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਤੀਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਔਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਅਪਡੇਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ
ਡਿਜੀਲਾਕਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2026 ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਨਤੀਜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
- CBSE ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, cbse.gov.in 'ਤੇ ਜਾਓ।
- "CBSE ਕਲਾਸ 12ਵੀਂ ਨਤੀਜਾ 2026" ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆਈਡੀ ਦਰਜ ਕਰੋ
- SUBMIT ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਿਜਲਟ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ
- ਆਪਣਾ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
DigiLocker ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੀਏ
- ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- Aadhaar-linked ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ registered mobile number ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ
- Dashboard'ਤੇ “Education” ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ
- “Central Board of Secondary Education” ਚੁਣੋ
- “Class XII Marksheet” ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
- ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆਈਡੀ ਦਰਜ ਕਰੋ
- ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਵ ਕਰੋ
ਨਤੀਜੇ UMANG ਅਤੇ SMS ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮੰਗ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਐਸਐਮਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੀਬੀਐਸਈ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 88.39% ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ, ਬੋਰਡ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2026 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।