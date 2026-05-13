ETV Bharat / bharat

CBSE 12th Result 2026: 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ, 85.20 ਫੀਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਏ ਪਾਸ

ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਜਮਾਤ 12ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 2026 ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਫੀਸਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

CBSE 12th Result 2026
12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ (File)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 13, 2026 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 2026 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, results.cbse.nic.in 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CBSE 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ cbse.gov.in, cbseresults.nic.in, digilocker.gov.in, ਅਤੇ results.gov.in 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ DigiLocker ਅਤੇ UMANG ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਤੀਜਾ ਲਿੰਕ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

85.20 ਫੀਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਏ ਪਾਸ

ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਫੀਸਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪਾਸ ਫੀਸਦ 85.20% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 88.39% ਨਾਲੋਂ 3.19% ਘੱਟ ਹੈ।

ਸੀਬੀਐਸਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ

ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰਲੇ 0.1% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  • ਕੁੱਲ ਪਾਸ ਫੀਸਦ 85.20% ਰਹੀ।
  • ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਫੀਸਦ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 6.73% ਵੱਧ ਸੀ।
  • ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਖੇਤਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸ ਫੀਸਦ 95.62% ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
  • ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 72.43% ਪਾਸ ਫੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ 2026 ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਔਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ (OSM) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ - ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ

12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਜਾਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਲ੍ਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਸਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ
ਸੀਬੀਐਸਈ ਕਲਾਸ
12ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
CBSE 12TH RESULT SCORECARDS
CBSE 12TH RESULT 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.