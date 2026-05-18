ETV Bharat / bharat

NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ: CBI ਨੇ ਲਾਤੂਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ 10ਵੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।

case of NEET paper leak
NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਲਾਤੂਰ RCC ਕੋਚਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 18, 2026 at 4:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲਾਤੂਰ/ਪੁਣੇ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ NEET UG 2026 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੇਣੁਕਾਈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਲਾਸਾਂ (RCC) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਰਘੂਨਾਥ ਮੋਟੇਗਾਂਵਕਰ ਨੂੰ ਲਾਤੂਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਟੇਗਾਂਵਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪੀ.ਵੀ. ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇਗਾਂਵਕਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਾਤੂਰ ਪਹੁੰਚੀ 28 ਮੈਂਬਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਟੇਗਾਂਵਕਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟੇਗਾਂਵਕਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਵੀ. ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ। ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, 3 ਮਈ ਨੂੰ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, RCC ਕਲਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਬਰਾਮਦ ਪੇਪਰ 'ਚ 42 ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ। ਆਰਸੀਸੀ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਮੋਟੇਗਾਂਵਕਰ, ਉਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 42 ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਘਮਾਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟੇਗਾਂਵਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੋਟੇਗਾਂਵਕਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸੀਸੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਮੋਟੇਗਾਂਵਕਰ ਤੋਂ 11 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰਾਗਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਰਘੂਨਾਥ ਮੋਟੇਗਾਂਵਕਰ ਸਮੇਤ 10 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਟੇਗਾਂਵਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਰੂਨਾਥ ਮੰਡਰੇ, ਪ੍ਰੋ.ਪੀ.ਵੀ. ਕੁਲਕਰਨੀ, ਮੰਗੀਲਾਲ ਬਿਵਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਬਿਵਾਲ, ਦਿਨੇਸ਼ ਬਿਵਾਲ, ਯਸ਼ ਯਾਦਵ, ਸ਼ੁਭਮ ਖੈਰਨਾਰ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਘਮਾਰੇ ਅਤੇ ਧਨੰਜੇ ਲੋਖੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

RCC LATUR MOTEGAVKAR NEET
CBI ON NEET PAPER LEAK CASE
NEET UG 2026 ਪੇਪਰ ਲੀਕ
RCC ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਰਘੂਨਾਥ ਮੋਟੇਗਾਂਵਕਰ
CBI ARRESTS SHIVRAJ MOTEGAONKAR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.