ਕਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਬਿੱਲੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਲ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਕਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਬਿੱਲੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਲ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ।
Published : December 30, 2025 at 10:50 AM IST
ਪਟਨਾ/ਬਿਹਾਰ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲੀ ਕਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ?
ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਨਰ ਬਿੱਲਾ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਵਰਗੀ ਅਨੰਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20, ਮਿਸਕੋਟ ਰਮਨਾ, ਅਹੀਰਪੱਟੀ ਰੋਡ, ਮੁਜੀਬ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ।
"ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਬਿੱਲਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਲਗਾਵ ਹੈ। ਪਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।"
- ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੀੜਤ
ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।"
ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਬਿੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਰਣਨ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
"ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"
- ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹਿਰ?
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਲੋਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲੇ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸਥਾਨਕ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ, ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। "ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਵੰਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਵਾਲੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਚੋਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 379 (ਚੋਰੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਸ਼ੂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।