ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬੰਧਕ, ਕੀਤੇ ਰੇਪ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਦਬਾਅ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬੰਧਕ, ਕੀਤੇ ਰੇਪ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਦਬਾਅ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜੋ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।
Published : September 26, 2026 at 5:16 PM IST
ਹਰਿਦੁਆਰ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਥਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆਈਡੀ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।
2024 ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਬਣੀ ਸੀ:
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ, ਅਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਾਮ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਉਹ ਅਮਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ।
ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ:
ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ:
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਥਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ।
ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। - ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪਾਥਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ