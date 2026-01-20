'ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੂਨ' ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲੇ HIV ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ
ਚਾਈਬਾਸਾ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੂਨ ਦਾ ਖੇਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੂਨ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ।
Published : January 20, 2026 at 9:02 PM IST
ਝਾਰਖੰਡ/ਚਾਈਬਾਸਾ: ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿੰਘਭੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਈਬਾਸਾ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ - ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ - ਨੂੰ ਚਾਈਬਾਸਾ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਖੂਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HIV ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਚਾਈਬਾਸਾ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ HIV ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੂਜੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਚਾਈ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ। ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦਾ ਟੈਸਟ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 2 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿੰਘਭੂਮ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਭਾਰਤੀ ਗੋਰਤੀ ਮਿੰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਪੀਲ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਰਿਹਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਈਬਾਸਾ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਖੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।