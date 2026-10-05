ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ, 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ
ਕਾਰਲ ਡੀਸੇਰੋਥ, ਪੀਟਰ ਹੇਗੇਮੈਨ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਨਾਗੇਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 5, 2026 at 6:40 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2026 ਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ: ਕਾਰਲ ਡਿਸਚਰੋਥ, ਪੀਟਰ ਹੇਗੇਮੈਨ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਨਾਗੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਆਇਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਟੋਜੈਨੇਟਿਕਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੈਡੀਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਥਾਮਸ ਪਰਲਮੈਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨੋਬਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਟਾਕਹੋਮ, ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਲਿੰਸਕਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਖੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਲਿਆਏ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਕਰੀਅਰ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ।
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਅੱਜ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਗਮਾ, ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਕਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕ੍ਰੋਨਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” https://t.co/pkDDEBWtkz— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026
ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਕਾਰਲ ਡੀਸੇਰੋਥ
1971 ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਕਾਰਲ ਡੀਸੇਰੋਥ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਵਰਡ ਹਿਊਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੀਐਚਡੀ ਅਤੇ 2000 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਡੀਸੇਰੋਥ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਡੀ.ਐਚ. ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਚੈਨਲਰੋਡੋਪਸਿਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
The 2026 #NobelPrize laureates in physiology or medicine have laid the foundation of a new era in neuroscience. Using optogenetics, researchers have been able to reveal neural circuits governing specific memories, feelings, and behaviours relevant for neurological and psychiatric disorders. In clinical medicine, researchers are using the method in attempts to restore sight in people with visual impairment. Optogenetics has fundamentally altered our understanding of the brain. Every day brings new discoveries, helping to solve one of humanity’s great mysteries: how our incredible brain works.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। 2007 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਖੋਜ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਆਪਟੋਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਪੀਟਰ ਹੇਗੇਮੈਨ
1954 ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਪੀਟਰ ਹੇਗੇਮੈਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਹਮਬੋਲਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਰਟੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਉਸਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮਾਰਟਿਨਸਰਾਈਡ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਪਲੈਂਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੀਐਚਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੇਗੇਮੈਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿ ਇੱਕ-ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਐਲਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਉਸ ਖੋਜ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਟੋਜੈਨੇਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ।
To understand how the brain forms memories, feelings and behaviours has long been a dream for researchers. Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel have been awarded the 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine for discoveries leading to optogenetics, which makes it possible to switch on, or off, the activity of individual nerve cells in a living brain. This method is now being used in laboratories around the world to reveal the brain’s mysteries.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026
ਕਲੈਮੀਡੋਮੋਨਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੋਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਜਾਰਜ ਨਾਗੇਲ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਚੈਨਲਰੋਡੋਪਸਿਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਟੋਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਖੋਜਾਂ ਮਾਰਟਿਨਸਰਾਈਡ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਪਲੈਂਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜਾਰਜ ਨਾਗੇਲ
1953 ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਜਾਰਜ ਨਾਗੇਲ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਵੁਰਜ਼ਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣੂ ਪੌਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੀਐਚਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸੈਲੂਲਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਨਾਗੇਲ ਨੇ ਪੀਟਰ ਹੇਗੇਮੈਨ ਨਾਲ ਚੈਨਲਰੋਡੋਪਸਿਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਡ ਆਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੋਜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
Peter Hegemann and Georg Nagel – awarded the 2026 medicine prize – discovered a remarkable protein, channelrhodopsin, in a single-celled alga. Hegemann wondered how Chlamydomonas, a single-celled alga, is able to swim towards a light source. In the early 2000s, he and Georg Nagel discovered channelrhodopsin, an algal protein with unique properties, found on the surface of the cell. When it is illuminated by blue light, a channel opens through the protein. Charged ions then flow into the cell, creating an electrical impulse. They found that regardless of which cell they put the protein in, those cells became light sensitive. #NobelPrize— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026
ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਖੋਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਪਲੈਂਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਬਾਇਓਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੇਗੇਮੈਨ, ਨਾਗੇਲ ਅਤੇ ਡੀਸੇਰੋਥ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਸੈੱਲਡ ਐਲਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੇ ਜੀਵਤ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਓਪਟੋਜੈਨੇਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ?
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਓਪਟੋਜੈਨੇਟਿਕਸ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਜੀਵਤ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੀਟਰ ਹੇਗੇਮੈਨ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਨਾਗੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਸੈੱਲਡ ਐਲਗਾ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲਰੋਡੋਪਸਿਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਲ ਡੀਸੇਰੋਥ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਨਸ ਸੈੱਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
ਦਿਮਾਗ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਤਰੀਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਨ-ਅਤੇ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਮਝ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਣਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਟੋਜੈਨੇਟਿਕਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪਰ ਸਵੈਨਿੰਗਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪਟੋਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
This year’s medicine laureate Karl Deisseroth transformed the protein channelrhodopsin into a light-controlled switch for nerve cells. Deisseroth introduced the gene for channelrhodopsin into nerve cells from rats. By illuminating the cells with blue light, he was able to trigger a nerve signal. He published this breakthrough in 2005. Two years later, he made this light-controlled switch for nerve cells work in the brains of living mice. #NobelPrize— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026
ਐਲਗੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਵਿੱਚ ਤੱਕ
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਪੀਟਰ ਹੇਗੇਮੈਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਲੈਮੀਡੋਮੋਨਸ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਸੈੱਲ ਐਲਗੀ, ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਰੋਤ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦੀ ਹੈ। 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਹੇਗੇਮੈਨ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਨਾਗੇਲ ਨੇ ਚੈਨਲਰੋਡੋਪਸਿਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਐਲਗਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰਜਡ ਆਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਖੋਜ ਨੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕਾਰਲ ਡੀਸੇਰੋਥ ਨੇ ਚੂਹੇ ਦੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲਰੋਡੋਪਸਿਨ ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਨੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਖੋਜ 2005 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ।
ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਡੀਸੇਰੋਥ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਆਪਟੋਜੈਨੇਟਿਕਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਖੋਜ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਟੋਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਖਾਸ ਯਾਦਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਊਰਲ ਸਰਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਟੋਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ
ਆਪਟੋਜੈਨੇਟਿਕਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਰਵ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਰਲ ਸਰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਯਾਦਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੇਗੇਮੈਨ, ਨਾਗੇਲ ਅਤੇ ਡੀਸੇਰੋਥ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਦਿਮਾਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁਪਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਲਿੰਸਕਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਖੇ ਨੋਬਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ, ਰਾਇਲ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਰੋਲਿੰਸਕਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਖੇ 50 ਮੈਂਬਰੀ ਨੋਬਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਲਫ੍ਰੇਡ ਨੋਬਲ ਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ
ਮੈਡੀਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਾਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਲਫ੍ਰੇਡ ਨੋਬਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। 27 ਨਵੰਬਰ, 1895 ਨੂੰ, ਨੋਬਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੌਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕੈਰੋਲਿੰਸਕਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। 1890 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਸਵੀਡਿਸ਼ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਜੋਨਸ ਜੋਹਾਨਸਨ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੇਵਰੇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨੋਬਲ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ "ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ" ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਵੀਡਿਸ਼ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਕਰੀਕਾਰ ਏਰਿਕ ਲਿੰਡਬਰਗ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਨੋਬਲ ਮੈਡਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਫੜੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਨੋਬਲ ਸੀਜ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।