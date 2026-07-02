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ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਪੁਲ ਦੇ ਸਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸੀ ਕਾਰ, 1 ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਜ਼ਖਮੀ

ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਾਰ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਪੁਲ ਦੇ ਬੀਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ।

LAHAUL SPITI CAR ACCIDENT
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 2, 2026 at 1:39 PM IST

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ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪੋਰਟਲ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਾਰ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਡ ਗਈ ਅਤੇ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ 'ਤੇ ਫਸ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਨਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਕਾਰ (Etv Bharat)

ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਪੁਲ ਦੀ ਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਾਰ

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਛਲ ਕੇ ਚੰਦਰਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਨਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੈਲਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਰਾਮ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮੰਡੋਟਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਕਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜੇਂਦਰ, ਪੁੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮੰਡਲਾ, ਡਾਕਘਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੋਧ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਕਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਦਿੱਤਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਾਲੀਆ ਕਲਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਪੁੱਤਰ ਭੱਬਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਕਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਪੁਲਿਸ

ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।"

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HIMACHAL ROAD ACCIDENT
TOURIST DIED IN LAHAUL SPITI
ATAL TUNNEL CAR ACCIDENT
ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਕਾਰ ਹਾਦਸਾ
LAHAUL SPITI CAR ACCIDENT

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