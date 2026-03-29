ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜਨ ਕਾਰਣ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ

ਬਾਲਾਘਾਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 29, 2026 at 11:05 AM IST

ਬਾਲਾਘਾਟ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਲਾਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬਚ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ।

ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣੀ ਕਾਰ (ETV BHARAT)

ਕਾਰ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ:

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 11:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਅਲਟੋ ਕਾਰ ਬੈਹਾਰ ਮਾਲਜਖੰਡ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੇਵਲਾਰੀ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ ਸਨ।

ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਈ ਕਾਰ (ETV BHARAT)

ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ:

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ, ਸੀਤਮ ਕੇਲਕਰ, ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪੋਂਡੀ (ਪਰਸਵਾੜਾ) ਤੋਂ ਪੌਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੋਂਡੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੂਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪੂਰਵੀ ਰਾਹੰਗਡਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਨੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਲਗਭਗ 11:30 ਵਜੇ, ਉਸਦੀ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਕੇਵਲਾਰੀ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਕੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ (ETV BHARAT)

ਕਾਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ:

ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਵੀ ਰਾਹੰਗਡਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ, ਸੀਤਮ ਕੇਲਕਰ (30 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ, ਨਾਨਾਬਾਈ ਕੇਲਕਰ (60 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ, ਪਿਤਾ, ਨਾਗਰਚੀ ਕੇਲਕਰ (65 ਸਾਲ), ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸਵਿਤਾ ਕੇਲਕਰ (28 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਭੀ ਕੇਲਕਰ (3 ਸਾਲ), ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੇ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਵਾਰ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬੈਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਗੋਂਡੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਯੰਤ ਮਰਕੋਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਲ 112 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਓਲਾਰੀ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।" ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸੜ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

