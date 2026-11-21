ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਾਅਦੇ?, ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
2026 ਤੱਕ NCR ਵਿੱਚ 72 ਨਵੇਂ ਏਅਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 44 ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ।
Published : November 21, 2026 at 11:00 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਬੀਨਟ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ (CAAQMS) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 19 ਨਵੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ:
CAQM ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 72 ਨਵੇਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 44 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 28 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਸ਼ਨ PM2.5, PM10, ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ (31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ)
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ, CAQM ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਦਾ 100% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ 19 ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼" ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 22 ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦਾ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ, ਜਾਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ" ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ: ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ 2026 ਤੱਕ 23 ਨਵੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ" ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 84 ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 40, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 22, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਨੂਜਾ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
CAQM ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 19 ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ, ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹਾਨੇ, ਦੋਸ਼ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। CAQM ਦੇ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। "ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ NCR ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਵਿਆਪਕ 'ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ' ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਵਿੱਚ 'ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ' ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
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