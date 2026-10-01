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ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ 174 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 'ਹੀਰੋ'

ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਜਾ ਰਹੇ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

Captain Smit Machchhar Is A Hero
ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ 174 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ? (IANS)
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By ANI

Published : October 1, 2026 at 10:24 AM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 174 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਥ ਮੱਛਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮਾਛਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਫਲਾਈ-ਦੁਬਈ' (flydubai) ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

"ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ''

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਫਲਾਈ-ਦੁਬਈ' ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤਬੁਕ (Tabuk) ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ। 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਟੱਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।"

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 174 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਫਲਾਈਟ FZ1073 'ਤੇ ਅੱਧ-ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਉਡਾਣ ਦਾ ਹੀਰੋ ਕਿਹਾ

ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਉਸਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਅੱਧ-ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਗਲ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਇਲਟ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਸੀ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਲੰਬਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਡਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ'' ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਫਲਾਈਟ ਡੈੱਕ ਵੱਲ ਭੱਜੇ, ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ।

ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਚਾਕੂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਲੇਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ

ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਫਲਾਈਟ 1073 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਲੇਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।

ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਹਨ।"

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ"

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਦੂਤ, ਰਿਊਵੇਨ ਅਜ਼ਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਅਜ਼ਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਫਲਾਈਟ FZ1073 ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਹਾਦਰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਹੋਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 180 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ!"

ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨੈ ਮੋਹਨ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨੈ ਮੋਹਨ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਹਸ ਨੇ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟ FZ1073 ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਉਸਦੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਹਨ।"

ਜਾਣੋ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਕੌਣ ਹੈ

ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ-ਅਧਾਰਤ ਕੈਰੀਅਰ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੈਪਟਨ ਵਜੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 9,750 ਉਡਾਣ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਮੀਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

TAGGED:

DUBAI TEL AVIV FLYDUBAI FLIGHT
BENJAMIN NETANYAHU
SMIT MACHCHHAR
ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ
CAPTAIN SMIT MACHCHHAR

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