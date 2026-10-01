ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ 174 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 'ਹੀਰੋ'
ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਜਾ ਰਹੇ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
By ANI
Published : October 1, 2026 at 10:24 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 174 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਥ ਮੱਛਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮਾਛਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਫਲਾਈ-ਦੁਬਈ' (flydubai) ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
Captain Smit Machchhar is a HERO.— Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2026
In the face of the gravest danger and despite being seriously injured, he showed immense courage and an unwavering resolve to protect the lives of others.
His valour helped save hundreds of lives and avert a great tragedy.
India is proud of…
"ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ''
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਫਲਾਈ-ਦੁਬਈ' ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤਬੁਕ (Tabuk) ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ। 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਟੱਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।"
Our Embassy in Riyadh and Consulate in Jeddah have been following the health condition of Mr Smit Machchhar, the brave Indian pilot of Flydubai flight that was diverted to Tabuk today. He is admitted in a hospital in Tabuk city in northwest Saudi Arabia and receiving necessary…— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) September 30, 2026
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 174 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਫਲਾਈਟ FZ1073 'ਤੇ ਅੱਧ-ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
The people of Israel are praying for Captain Smit Machchhar, the brave Indian pilot who fought off his co-pilot’s mid-air attack to save the Israeli passengers aboard flydubai flight FZ1073.— Amir Ohana - אמיר אוחנה (@AmirOhana) September 30, 2026
In a moment of terror, he showed extraordinary courage. Today, our hearts are with him… pic.twitter.com/uDZXmchL0k
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਉਡਾਣ ਦਾ ਹੀਰੋ ਕਿਹਾ
ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਉਸਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਅੱਧ-ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਗਲ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਇਲਟ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਸੀ।
My salute to the Indian pilot Captain Smit Machchhar for his extraordinary bravery.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026
Despite being stabbed and seriously injured, he fought back, resisted, opened the cockpit door, and enabled passengers and crew to overpower the attacker — preventing a catastrophic mid-air…
ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਲੰਬਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਡਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ'' ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਫਲਾਈਟ ਡੈੱਕ ਵੱਲ ਭੱਜੇ, ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ।
Captain Smit Machchhar is a HERO.— Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2026
In the face of the gravest danger and despite being seriously injured, he showed immense courage and an unwavering resolve to protect the lives of others.
His valour helped save hundreds of lives and avert a great tragedy.
India is proud of…
ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਚਾਕੂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਲੇਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ
ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਫਲਾਈਟ 1073 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਲੇਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਹਨ।"
Our Embassy in Riyadh and Consulate in Jeddah have been following the health condition of Mr Smit Machchhar, the brave Indian pilot of Flydubai flight that was diverted to Tabuk today. He is admitted in a hospital in Tabuk city in northwest Saudi Arabia and receiving necessary…— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) September 30, 2026
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ"
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਦੂਤ, ਰਿਊਵੇਨ ਅਜ਼ਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਅਜ਼ਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਫਲਾਈਟ FZ1073 ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਹਾਦਰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਹੋਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 180 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ!"
ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨੈ ਮੋਹਨ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨੈ ਮੋਹਨ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਹਸ ਨੇ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟ FZ1073 ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਉਸਦੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਹਨ।"
ਜਾਣੋ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਕੌਣ ਹੈ
ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ-ਅਧਾਰਤ ਕੈਰੀਅਰ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੈਪਟਨ ਵਜੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 9,750 ਉਡਾਣ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਮੀਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।