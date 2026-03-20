ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

INDIAN NAVY FATALITY IN HORMUZ
ਕੈਪਟਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 20, 2026 at 1:58 PM IST

ਰਿਪੋਰਟ: ਚੰਦਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ

ਰਾਂਚੀ (ਝਾਰਖੰਡ): ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 47 ਸਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੈਨਿਕ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ "ਅਵਾਨਾ" ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ (ETV Bharat)

ਕੈਪਟਨ ਰਾਕੇਸ਼ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਦੁਬਈ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਅਵਾਨਾ" ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਹਾਜ਼ ਈਧਣ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਗਿਆ। ਈਧਣ ਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗਭਗ 18 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 35 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 35 ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਏਟੀਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ, ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ

ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਈ ਤੱਟ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਅਰਗੋਰਾ ਵਿੱਚ ਵਸੁੰਧਰਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਪਰਿਵਾਰ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੇਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੈਪਟਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕੈਪਟਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਗਟ

ਕੈਪਟਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ ਤੋਂ ਸਨ ਕੈਪਟਨ ਰਾਕੇਸ਼

ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਵੀ ਹੰਝੂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ, ਇਸਨੂੰ ਨਾਲੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਖੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।

ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੰਝੂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

TAGGED:

INDIAN NAVY FATALITY IN HORMUZ
RANCHI
CAPTAIN RAKESH RANJAN SINGH
ਭਾਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੌਤ
INDIAN NAVY FATALITY IN HORMUZ

