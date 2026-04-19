ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ 'ਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫਸੇ ਕੈਪਟਨ ਮਨੀਸ਼, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਖੌਫਨਾਕ ਕਹਾਣੀ...
ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕੈਪਟਨ ਮਨੀਸ਼, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : April 19, 2026 at 8:27 PM IST
ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ/ਝਾਰਖੰਡ: ਲੌਹ ਨਗਰੀ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜੋ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
"ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਫਸ ਗਏ"
ਕੈਪਟਨ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੇ ਮਾਨਗੋ-ਡਿਮਨਾ ਹਾਈਵੇਅ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ"
26 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ (ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ) ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਨੇ VHF ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
"ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦ"
ਕੈਪਟਨ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। GPS ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
"ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ"
ਕੈਪਟਨ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਜਹਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।"
"ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ..."
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "45 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ।"
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੇਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ
ਕੈਪਟਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ । ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਸੇਜ ਜਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। "ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ।"
ਹੁਣ, ਕੈਪਟਨ ਮਨੀਸ਼ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ।