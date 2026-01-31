ETV Bharat / bharat

ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੰਤਰਮੁਗਧ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

Hyderabad Ramoji Film City
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡੈਲੀਗੇਟ (ETV Bharat)
ETV Bharat Punjabi Team

January 31, 2026

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ, ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਉੱਤਮਤਾ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਫ਼ਦ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮੋਹਕ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਘੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ।

ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡੈਲੀਗੇਟ (ETV Bharat)

ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ

ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਇਸਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਆਈਕਾਨਿਕ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸੈੱਟ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਵਾ ਮਹਿਲ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸੈੱਟ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਬਾਹੂਬਲੀ ਇੱਕ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।

ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਦੂਈ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਹਿਸਾਸ

ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕੈਪਚਰ ਫਲੋਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਪਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਂਡਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

CANADIAN DELEGATION
RAMOJI FILM CITY IN HYDERABAD
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡੈਲੀਗੇਟ
RAMOJI FILM CITY

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

