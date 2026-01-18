ਕੀ ਕੋਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਨਿਯਮ
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਯੋਗ ਹੈ?
Published : January 18, 2026 at 5:52 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਗਮਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ। ਮਚਾਡੋ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ
ਨਾਰਵੇਈ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨ, ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਸਲ ਜੇਤੂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ।
ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਿਉਂ ਹਨ ਨਿਯਮ ?
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਐਲਫ੍ਰੇਡ ਨੋਬਲ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਵਾਦ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਜਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵੈਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
📑The Official Rulebook (Nobel Foundation)— UPSCprep.com (@UPSCprepIAS) January 16, 2026
Can the prize actually be transferred? No.
• Statute Check: The Nobel Committee and Institute issued a sharp clarification: " once a nobel prize is announced, it cannot be revoked, shared, or transferred."
• the decision is final:… pic.twitter.com/h3gmxhgqOH
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਨ-ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਅਤੇ ਲੇ ਡੁਕ ਥੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਰਜ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਅ ਨੇ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਨਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਫਲ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
President Donald Trump has accepted the 2025 Nobel “Peace” Prize from awarded winner María Machado. The fate of the $1.15m monetary award remains outstanding. Will the monetary transfer to Machado be blocked as an unlawful “gross misappropriation,” (as argued in Julian Assange’s… pic.twitter.com/dAeECD9WhX— WikiLeaks (@wikileaks) January 16, 2026
ਮਚਾਡੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।
BREAKING: Venezuelan opposition leader María Corina Machado says she presented Trump her Nobel Peace Prize to recognize his commitment to her country. https://t.co/BiIzGybFh2— The Associated Press (@AP) January 15, 2026
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮਚਾਡੋ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।