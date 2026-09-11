18th BRICS Summit: ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਪਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ!
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
Published : September 11, 2026 at 10:09 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਤਵਾਦ, ਇਸਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ। ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹਰ ਡਾ. (ਕੈਪਟਨ) ਸਿਕੰਦਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੰਧ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ, ਕੱਟੜਪੰਥੀਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਕੱਟੜਪੰਥੀਕਰਨ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2020 ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਪ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ, ਵਿੱਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਜੀਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਹਾਰਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ, ਹਵਾਲਾ, ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਧਮਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰੁਖ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵਧਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਲਝਣ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਕਰਣ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।"
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣ ਰਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਭਰਤੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੰਚਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਈਸੀਟੀ (ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, "ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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