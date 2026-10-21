ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ...
Published : October 21, 2026 at 10:33 PM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ, ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ।
'इतना पैसा देकर आपको बुलाया है....', सिंगर दलेर मेहंदी पर भड़के मंत्री, बीच प्रोग्राम मंच पर हंगामा #dalermehndi #singer #kunjapurimela #subodhuniyal @SubodhUniyal1 @dalermehndi खबर के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें https://t.co/7Q252o2NTG https://t.co/lbxuBHENEK— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 19, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਐਂਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
"ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।" —ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ
ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ; ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਚ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?: ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਉਨਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
"ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।" — ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਤਾਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਬਨਾਮ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸੁਬੋਧ ਉਨੀਯਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਓ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ।