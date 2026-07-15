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ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੂਰੀਆ-2026 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

NATIONAL INVESTMENT POLICY
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ (file photo-ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 15, 2026 at 5:50 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ-2026 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ-2026

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ-2026 ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਸ-ਅਧਾਰਤ ਯੂਰੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।ਵੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NIP-2012 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਫਲੋਰ ਸੀਮਾ ਅਤੇ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਇਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ INR ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ-2012

ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ-2012 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ NIPU-2026 ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ₹250 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ (NIPU-2026) ਲਈ ਯੂਰੀਆ-2026 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਯੂਰੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਵਿਸਥਾਰ, ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ/ਭੂਰੇ ਖੇਤਰ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ (ਐਨਆਈਪੀ) - 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁੱਲ 6 ਨਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੀਐਸਯੂ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜੇਵੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ 4 ਯੂਰੀਆ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ 2 ਯੂਰੀਆ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ (NIP)-2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 33 ਯੂਰੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ/ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ 269.42 LMT ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਆਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਲਟੀਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 145 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਏਗਾ।

NH(O) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ₹14,447.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਇਟੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-19 ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ-ਲੇਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਰੈਂਪ, ਲੂਪ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

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UNION MINISTER ASHWINI VAISHNAW
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ
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