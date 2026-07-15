ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੂਰੀਆ-2026 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : July 15, 2026 at 5:50 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ-2026 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ-2026
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ-2026 ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਸ-ਅਧਾਰਤ ਯੂਰੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।ਵੇ
🔹 Cabinet approves National Investment Policy for Urea-2026 for Atmanirbhar Bharat (NIPU-2026)— PIB India (@PIB_India) July 15, 2026
🔹 The policy will encourage new investments in the Urea sector for setting up the gas based Urea manufacturing units in the country. This will help in the achieving the goal of… pic.twitter.com/LcQWvHabKz
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NIP-2012 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਫਲੋਰ ਸੀਮਾ ਅਤੇ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਇਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ INR ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ-2012
ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ-2012 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ NIPU-2026 ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ₹250 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ (NIPU-2026) ਲਈ ਯੂਰੀਆ-2026 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਯੂਰੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਵਿਸਥਾਰ, ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ/ਭੂਰੇ ਖੇਤਰ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ (ਐਨਆਈਪੀ) - 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁੱਲ 6 ਨਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੀਐਸਯੂ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜੇਵੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ 4 ਯੂਰੀਆ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ 2 ਯੂਰੀਆ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
VIDEO | Delhi: Addressing union cabinet briefing, Union Minister Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) says, “The fourth decision is the approval of the Mobile Phone Manufacturing Scheme. The fifth decision is aimed at making India self-reliant in urea, for which the National… pic.twitter.com/c8wVwp8dDp— Press Trust of India (@PTI_News) July 15, 2026
ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ (NIP)-2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 33 ਯੂਰੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ/ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ 269.42 LMT ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਆਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਲਟੀਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 145 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਏਗਾ।
NH(O) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ₹14,447.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਇਟੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-19 ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ-ਲੇਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਰੈਂਪ, ਲੂਪ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।