ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਿਆ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਪਤਨੀ, ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜਾ ਅਕਸਰ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Published : November 6, 2026 at 12:56 PM IST
ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਦੂਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਪਵਤੀ (ਸੱਸ), ਉਸਦੀ ਧੀ ਸੁਨੀਤਾ (ਮੁਜ਼ਲਮ ਦੀ ਪਤਨੀ), ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰ, ਉਸਦੀ ਨੂੰਹਾਂ ਦਿਵਿਆ ਅਤੇ ਨਲਿਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੋਤਾ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ
ਇੰਦੂਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜਾਜੀਨਗਰ ਦੇ ਭਸ਼ਿਆਮ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਆਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਸਰ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਝਗੜੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹੇ। ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਦੂਸ਼ੇਖਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਘਰੇਲੁ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ
ਉਸਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਦੂਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੰਦੀ ਹਿਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ।
ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦੂਸ਼ੇਖਰ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਲਿਨੀ (ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਅਤੇ ਦਿਵਿਆ (ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਰੂਪਵਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੀਸਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ
ਨਲਿਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਿਆਨਕ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੁਜ਼ਲਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਨੰਦੀ ਹਿਲਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਗਈ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਨੀਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਬਾਕੀ ਛੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।