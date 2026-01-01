ETV Bharat / bharat

50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਖਿੜ ਜਾਵੇਗੀ ਰੂਹ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ Butterfly ਪਾਰਕ ਬਾਰੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਆਓ। ਸੁੰਦਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ 50,000 ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।

ਰਿਪੋਰਟ: ਸਰਤਾਜ ਅਹਿਮਦ

ਗਯਾਜੀ/ਬਿਹਾਰ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ, ਬੋਧਗਯਾ ਦੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਦਯਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਟਰਫਲਾਈ ਪਾਰਕ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਹ 92 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ, ਚੀਨ, ਯੂਰਪ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਰੰਗੀਨ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੋਧਗਯਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਟਰਫਲਾਈ ਪਾਰਕ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਣ। ਬਟਰਫਲਾਈ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ 94 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਲਾਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 92 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿਤਲੀਆਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੂ ਮੋਰਮਨ, ਕਾਮਨ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਬੈਰੋ ਨੈੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਪਾਰਕ ਬੋਧ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ

ਤਿਤਲੀ ਪਾਰਕ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਦਯਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਬੋਧੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਕਿਊਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਯੂਰਪ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

94 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦ

ਪ੍ਰੀਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 94 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਬਟਰਫਲਾਈ ਪਾਰਕ 92 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਲੇਡੀ, ਕ੍ਰਿਮਸਨ ਰੋਜ਼, ਬਲੂ ਮੁਰਮੂ, ਲਾਈਮ ਸਵੈਲੋਟੇਲ, ਕਾਮਨ ਜੇ, ਟੈਲਟ ਜੇ, ਕਾਮਨ ਰੋਜ਼, ਕਾਮਨ ਗ੍ਰਾਸ ਯੈਲੋ, ਲੈਮਨ ਐਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਸਟ੍ਰਿਪਡ ਟਾਈਗਰ, ਬਲੂ ਟਾਈਗਰ, ਕਾਮਨ ਕ੍ਰੋ, ਪਲੇਨ ਟਾਈਗਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਜੇਜ਼ੇਬਲ, ਕਾਮਨ ਕੈਸਟਰ, ਗ੍ਰੇ ਪੈਨਸੀ, ਚਾਕਲੇਟ ਪੈਨਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਿਤਲੀਆਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 4,000 ਤੋਂ 6,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਟੈਂਟ ਲੇਡੀ ਤਿਤਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਟੈਂਟ ਲੇਡੀ ਤਿਤਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਤਲੀਆਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਟੋਲ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਤਿਤਲੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਿਤਲੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ

ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਦਯਾਨ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰਾਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਤਲੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਬੋਧ ਗਯਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵਜੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਪੂਰੇ ਪਾਰਕ, ​​ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਦਯਾਨ ਲਈ ਹੈ।

"ਬਟਰਫਲਾਈ ਪਾਰਕ 2026 ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਧੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਬੋਧੀ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਗੇ। ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

- ਪ੍ਰੀਤੀ ਰਾਮ, ਇੰਚਾਰਜ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਦਯਾਨ, ਬੋਧਗਯਾ

ਸੈਲਾਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਿਲੀਜ਼

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੈਬ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੋਧੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇੱਥੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਧ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸੈਲਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਛੱਡਣ ਲਈ, 250 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।"

- ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਲੈਬ ਇੰਚਾਰਜ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਪਾਰਕ

4,000-6,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉੱਡਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ

ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੀਆਂ 92 ਕਿਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਤਲੀਆਂ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ, ਚੀਨ, ਯੂਰਪ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ 4,000 ਤੋਂ 6,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ 60 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

5,000 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੀਆਂ 35 ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਤਿਤਲੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਯਾਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪੌਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਸ

ਤਿਤਲੀਆਂ ਹਰ ਪੌਦੇ 'ਤੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪੌਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਬ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤਿਤਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਿਤਲੀਆਂ ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਤਲੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ 4 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਿਤਲੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ?

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਅੰਡਾ, ਲਾਰਵਾ, ਪਿਊਪਾ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਤਿਤਲੀ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਲਗ ਤਿਤਲੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੂਸ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਦਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਰਵਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

50,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਬਟਰਫਲਾਈ ਪਾਰਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਾਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਦਯਾਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 30,000 ਤੋਂ 40,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ।

