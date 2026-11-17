ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੀ ਮੈਕਸ ਗੱਡੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 6 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਛੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
Published : November 17, 2026 at 7:44 AM IST
ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 9 ਵਜੇ ਅਗਸਤਯਮੁਨੀ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਦੀ ਕਿਊਂਜਾ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਦਰਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੋਖਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮੈਕਸ ਗੱਡੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਬੇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਕਸ ਗੱਡੀ ਰਾਂਸੀ-ਗੋਂਡਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਪੋਖਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੰਦਰਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ऋषिकेश, उत्तराखंड: आज सुबह गुलार बाजार के पास, एक बस पुल से लगभग 100 मीटर नीचे खाई में गिर गई। सूचना मिलने पर, ब्यासी और ढालवाला पोस्ट की SDRF टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, बस में लगभग 30-35 लोग सवार थे, जिनमें से करीब 20 घायलों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए, कमांडेंट अर्पण यदुवंशी के निर्देश पर, SDRF की अतिरिक्त टीमों को भी घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है, और SDRF तथा पुलिस के समन्वय से राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। (सोर्स: SDRF)— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2026
ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ, ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਬੇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ ਗੁਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੋਨੂੰ ਗੋਡਿਆਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਟੀਮ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾਇਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਕੰਦਰਾ ਅਜੈਵੀਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨੋਜ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਕਾਲੀਮਠ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੋਦ ਰਾਣਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ।
"ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਂਸੀ-ਗੌਂਦਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" -ਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਯੂਕੇਡੀ ਆਗੂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ।