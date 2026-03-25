ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਵਿੱਚ ਪਲਟੀ, 2 ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਦਿੱਲੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਪਲਟੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਨ।
Published : March 25, 2026 at 9:29 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਝੰਡੇਵਾਲਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੈਲਾਨੀ ਡਬਲ-ਡੈਕਰ ਬੱਸ ਅਚਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਡੀਸੀਪੀ ਸੈਂਟਰਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 01:05 ਵਜੇ, ਪੀਐਸ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਨੂੰ ਡੀਡੀ ਨੰਬਰ 11A ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੀਸੀਆਰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲੀਪਰ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ, ਚਾਂਬਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬੱਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ RJ-14PE-5065 ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਸੀ (ਲਗਭਗ 70 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ), ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਫਤਿਹਪੁਰੀ, ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 30 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਐਚਓ ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਅਜਮਲ ਖਾਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਲਿੰਕ ਪਿਕੇਟ ਸਟਾਫ (ਐਸਆਈ ਰਣ ਸਿੰਘ) ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਗਸ਼ਤ ਸਟਾਫ - ਸੀਟੀ. ਰੋਹਿਤ, ਸੀਟੀ. ਮੋਹਿਤ ਅਤੇ ਸੀਟੀ. ਸਤੀਸ਼ - ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੱਸ ਪਲਟੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਦਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 10 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ, 2 ਦੀ ਮੌਤ
ਬੱਸ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਯਾਤਰੀ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 23 ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ: 12 ਨੂੰ ਆਰਐਮਐਲ ਹਸਪਤਾਲ (ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ), 10 ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ (26 ਸਾਲ), ਪੁੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਲਵਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਲਐਚਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਆਲਮ (30 ਸਾਲ) ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਅਲੀ, ਪਿੰਡ ਧਾਮਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਜਨੌਰ (ਯੂਪੀ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ (ਲਗਭਗ 25-26 ਸਾਲ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
- ਡੀਸੀਪੀ ਸੈਂਟਰਲ
STORY | 2 killed, 23 injured as sleeper bus overturns in Delhi's Karol Bagh— Press Trust of India (@PTI_News) March 25, 2026
Two passengers were killed and at least 23 others injured after a sleeper bus overturned near Delhi's Karol Bagh area in the early hours of Wednesday, an official of the Delhi Fire Services said.
ਜਖ਼਼ਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ
ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਬੱਸ ਪਲਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।