ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ: ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਬੱਸ, 9 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 25 ਜ਼ਖਮੀ
ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼-ਬਦਰੀਨਾਥ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਮੁਨੀਕਿਰੇਤੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੁਲਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।
Published : November 17, 2026 at 10:45 AM IST
ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼-ਬਦਰੀਨਾਥ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਮੁਨੀਕਿਰੇਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਲਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ 32 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰਨਗਰ ਸਰਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨੀਕਿਰੇਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
9 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 25 ਜ਼ਖਮੀ
ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 9 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲ 112 ਰਾਹੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਮੁਨੀਕਿਰੇਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਗੁਲਾਰ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸੀ ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। SDRF, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
VIDEO | Uttarakhand: Eight killed, 26 injured as bus plunges into 100-metre gorge in Tehri Garhwal. #UttarakhandNews #TehriGarhwal (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/S4libj2ESx— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ
SDRF ਟੀਮਾਂ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਇੰਚਾਰਜ ਕਵਿੰਦਰ ਸਜਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੁਪਹਿਰ 3:15 ਵਜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਲਰ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। - ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਟਿਹਰੀ
Rishikesh, Uttarakhand: Following the major bus accident on the Rishikesh-Badrinath Highway, critically injured passengers and deceased victims were brought to AIIMS Rishikesh by ambulance. 22 critically injured passengers have been admitted to the hospital’s trauma centre. https://t.co/KuEcy6JgyC— IANS (@ians_india) November 17, 2026
ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਨੀਕਿਰੇਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਲਰ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਬਦਰੀਨਾਥ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ।
ਬੱਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼-ਬਦਰੀਨਾਥ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ SDRF ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਨੰਬਰ UK09PA9779 ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਬਦਰੀਨਾਥ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
#WATCH | Tehri Garhwal, Uttarakhand: A bus fell into a ravine about 100 meters below a bridge near Gular Bazar. Upon receiving the information, teams from SDRF posts Byasi and Dhalwala immediately rushed to the spot and initiated rescue operations. Tehri District Magistrate Nitika Khandelwal and SSP Shweta Choubey have departed for the site. According to preliminary reports, about 30–35 people were on board the bus, out of whom approximately 20 injured individuals have been rescued. The injured are being rushed to the hospital via ambulances. Four people have lost their lives in the incident. The rescue operation is currently underway. (Source: Police)— ANI (@ANI) November 17, 2026
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:
- ਮੁਹੰਮਦ ਵਹਾਬ ਅੰਸਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਉਸਮਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਵਾਸੀ ਛੈਲਾਪਾਟਾ, ਦੁਮਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝਾਰਖੰਡ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ।
- ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਟਰੱਕੂਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਟਨਾ, ਬਿਹਾਰ, ਉਮਰ 24 ਸਾਲ।
- ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੱਥਾ, ਜਸਪੁਰ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ।
- ਪ੍ਰਤਿਊਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਾਸੀ ਬੁਧਕੇਸ਼ੀ, ਖਟੀਮਾ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ।
- ਅਰਜੁਨ ਸੋਰਨ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਰਨ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸੀਲੀਬੂਨਾ, ਰਾਣੀਚੌਲ ਥਾਣਾ ਦੁਮਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝਾਰਖੰਡ ਉਮਰ 34 ਸਾਲ।
- ਬੁਧਨ ਮੁਰਮੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀਵਾਨ ਮੁਰਮੂ ਵਾਸੀ ਢੋਡੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੁਮਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝਾਰਖੰਡ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ।
- ਆਇਰਾ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਵਾਸੀ ਗੁਹਾਟੀ, ਆਸਾਮ, ਉਮਰ 3 ਸਾਲ।
- ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਪਤਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਾਸੀ ਗੁਹਾਟੀ, ਆਸਾਮ, ਉਮਰ 26.
- ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੀ ਚਰਨ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਅੱਪਰ ਮਜੀਰਾ, ਦੁਮਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝਾਰਖੰਡ, ਉਮਰ 32 ਸਾਲ।
- ਜਤਿਨ ਪੁੱਤਰ ਜੀਤਪਾਲ ਵਾਸੀ ਡੀ.ਡੀ.ਏ ਕੁਆਟਰ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ, ਉਮਰ 21 ਸਾਲ।
- ਪੰਕਜ ਨੇਗੀ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਨੇਗੀ ਵਾਸੀ ਧੌਲਤੀਰ, ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਉਮਰ 31 ਸਾਲ।
- ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਸੀ ਜਹਾਨਾਬਾਦ, ਘੋਸ਼ੀ ਥਾਣਾ ਬਿਹਾਰ, ਉਮਰ 38 ਸਾਲ।
- ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰਲੀ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹਰਨ, ਕਰਨਾਪ੍ਰਯਾਗ, ਚਮੋਲੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ।
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