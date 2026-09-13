ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਬੱਸ, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਬੱਸ ਦੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।
Published : September 13, 2026 at 4:41 PM IST
ਟੇਂਕਾਸੀ/ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ): ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਟੇਂਕਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਅਜ਼ੂਥਾ ਕੰਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫਸਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਟੇਂਕਾਸੀ-ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ ਰੂਟ 'ਤੇ ਟੇਂਕਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੇਟੈਕਰੰਕੁਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਅਜ਼ੂਥਾ ਕੰਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ 32 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਟੇਂਕਾਸੀ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 17 ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 17 ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਿਵਸ਼ਕਤੀ (49) ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੇਂਕਾਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟੱਲਮ ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਗ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਆਰਕਾ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਏ ਸਨ।
ਏਪੀਐਸਆਰਟੀਸੀ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਪਾਲਾ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਲੋਰ-1 ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਆਰਕਾ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ।
ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਸਲ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਖਾਲੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਵਾਲਟੇਅਰ ਡਿਪੂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੱਸ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਗਏ।"
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