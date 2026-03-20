ETV Bharat / bharat

ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਸਮੇਤ 8 ਦੀ ਮੌਤ

ਬੱਸ ਬੰਗਲੁਰੂ-ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।

TAMIL NADU GOVERNMENT BUS CRASH
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 20, 2026 at 8:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ/ਸਲੇਮ: ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ,ਟੈਂਪੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਸਮੇਤ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਟੈਂਪੂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਲਵਰਾਜ, ਮੁਰੂਗਨ, ਅਮੁਥਾ, ਨਿਤਿਸ਼ਕਾ, ਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਸੱਤਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਇਰੂਸਾਈ ਅਤੇ ਮਣੀਕੰਦਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ​​ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ?

20 ਮਾਰਚ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸਲੇਮ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੰਗਲੁਰੂ-ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਉਥਮਾਚੋਲਾਪੁਰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਸ ਡਿਵਾਈਡਰੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਉਲਟ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀ ਅਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਟੈਂਪੂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।

ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼

ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕੋਂਡਲਮਪੱਟੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਲੇਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏਡਾਪੱਡੀ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਕਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ- "ਸੇਲਮ-ਉਥਾਮਚੋਲਪੁਰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਤੋਂ ਸਲੇਮ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਅਚਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਸ ਸੜਕ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

TAGGED:

SALEM BUS ACCIDENT
TAMIL NADU ROAD ACCIDENT DEATH
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਮੌਤਾਂ
ਸਲੇਮ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ
TAMIL NADU GOVERNMENT BUS CRASH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.