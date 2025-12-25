ਬੱਸ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿੰਦਾ ਸੜੇ, ਕਈ ਜਖ਼ਮੀ
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਤੜਕਸਾਰ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ। ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿੰਦਾ ਸੜੇ।
Published : December 25, 2025 at 7:45 AM IST|
Updated : December 25, 2025 at 8:46 AM IST
ਚਿੱਤਰਦੁਰਗਾ/ਕਰਨਾਟਕ: ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟਰੈਵਲ ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਰਾਹੀਂ ਗੋਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜਵਾਂਗੋਂਡਾਨਾਹਲੀ, ਹਿਰੀਯੂਰ ਗੋਰਲਾਟੂ ਕਰਾਸ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Chitradurga, Karnataka | An accident took place between a lorry and a private bus near Gorlathu village on National Highway 48.— ANI (@ANI) December 25, 2025
IGP Dr BR Ravikante Gowda says, " a seabird bus was going to gokarna. a fuel tanker truck rammed the bus by jumping over the divider. as per… https://t.co/aTrDHKnYD9 pic.twitter.com/KRDJQuVZHV
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਦਾ ਰਿਹਾ ਬਚਾਅ
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਆਈਜੀਪੀ ਡਾ: ਬੀਆਰ ਰਵੀਕਾਂਤੇ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇੱਕ ਸੀਬਰਡ ਬੱਸ ਗੋਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਲਣ ਟੈਂਕਰ ਟਰੱਕ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੋਂ ਕਰਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ 20% ਸਰੀਰ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸਣੇ 32 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਟੀ ਦਸਾਰਾਹੱਲੀ ਤੋਂ ਡਾਂਡੇਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 48 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ।"
VIDEO | Chitradurga, Karnataka: Aftermath of the fatal lorry–bus collision on National Highway 48 near Gorlathu village in Hiriyur taluk, which claimed over 10 lives.— Press Trust of India (@PTI_News) December 25, 2025
Authorities and emergency teams are carrying out recovery operations as the charred bus is being cleared from… pic.twitter.com/ZMZHkYRxbh
ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ?
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਬੀ.ਟੀ. ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਗੋਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ 12 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਮਕੁਰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 30 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ।