ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਅਮਤਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਮਤਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Published : July 18, 2026 at 4:49 PM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਮਤਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਦੇ ਅਮਤਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ।
ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਰੇਲਿੰਗ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦਾਸ - ਜਿਸਨੂੰ ਬੌਬੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ - ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਇੱਕ ਧਾਂਦਲੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫਤਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ; ਉਸ ਬੇਕਰੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਲੀਪਸ ਐਂਡ ਬਾਉਂਡਸ' ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸਨੂੰ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ।"
'ਲੀਪਸ ਐਂਡ ਬਾਉਂਡਸ'
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਲੀਪਸ ਐਂਡ ਬਾਉਂਡਸ' ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਮਿਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾ, ਵੈਧ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਅਮਤਾਲਾ ਦਫਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।