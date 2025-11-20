ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ
ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਅਗੌਟਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ (ਯੂਪੀ): ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਗੁਤਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
'ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ'
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਸਾਰ (34) ਅਗੌਤਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਗਲਾ ਸ਼ੇਖ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮੁਸਾਈਦਾ (30) ਅਤੇ ਧੀ ਅਰੀਸ਼ਾ (6) ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗੌਤਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਢਾਕਰਵਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜਾਰਾਮ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੁੜੀ ਅਰੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
'ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗੌਤਾ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰਪੁਰ ਰੈਨਾ ਦੇ ਸੀਐਚਸੀ ਲੈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਗੌਤਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੁਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।