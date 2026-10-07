ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ, ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਲੋਕ, ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ..
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : October 7, 2026 at 6:07 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਊ ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਈਦਗਾਹ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:15 ਵਜੇ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
VIDEO | Delhi: A few people are suspected to be trapped after the front portion of a building collapsed in Seemapuri area. A local Saleem says, “This was our house. It suddenly collapsed. We managed to get quite a few people out. My own son-in-law was trapped inside, but he was safely rescued. My daughter was also inside, and she has been rescued as well. Two children have also been rescued. Three others are still trapped inside, and they are being rescued by removing the roof with the help of a crane.” Pankaj Luthra, Municipal Councillor, Jhilmil, says, “We received information that an old building, around 40–50 years old, had collapsed…Four to five people have already been rescued from the debris. The entire police force, MCD and administration are involved in the rescue operation. We are making every possible effort to ensure that no further incident occurs and are doing our best.” (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2026
ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਵਾਟਰ ਟੈਂਡਰ (WT) ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (IRT) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। STO ਮਨੋਜ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲਿਕ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦਬਣ ਦੀ ਖਬਰ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਹਾਦਸਾ
6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ, 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ।
#WATCH | दिल्ली: नई सीमापुरी इलाके के ईदगाह मछली मंडी के पास स्थित एक रिहायशी इमारत ढहने की घटना पर JCB मशीनें पहुँची हैं। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौजूद हैं। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। https://t.co/EVVnpbgFVZ— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 7, 2026
ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੋਕ
ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਸਲੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਰੇਨ ਨਾਲ ਛੱਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।"
ਝਿਲਮਿਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਪੰਕਜ ਲੂਥਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 40-50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਐਮਸੀਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਯੋਜਨਾ ਅਸਟੇਟ ਡੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਅੱਗ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ 2:20 ਵਜੇ, ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬਾਬਾਦ ਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਡੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਬਾਦ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੋ ਅਤੇ ਲੋਨੀ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
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