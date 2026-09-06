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ਵੱਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ: ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਗਈ ਇਮਾਰਤ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

DELHI BUILDING COLLAPSES
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਾਦਸਾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 6, 2026 at 3:31 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਹੇਠਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ!

ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਈ।

ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਟੀਮਾਂ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ SWT, BFT, WB, IRT, ਅਤੇ QRV ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਬਚੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।

ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਦੇ ਹੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਨੇੜੇ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ ਉਸਨੂੰ 'ਹੋਸਟਲ ਡੇਜ਼' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਢਹਿ ਗਈ। 'ਹੋਸਟਲ ਡੇਜ਼' ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪੀਜੀ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਸੀ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਢਹਿ ਗਈ... ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸ ਗਏ। ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਲਗਭਗ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ - ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਆਰਕੇ ਪੁਰਮ ਦੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿਖੇ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਡੀਡੀਐਮਏ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਐਮਸੀਡੀ, ਸੀਏਟੀਐਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।"

ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀਐਸ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 1:34 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੀਸੀਆਰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ਼, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਸੀਏਟੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਫਸੇ/ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ? ਲੋਕਾਂ ਚ ਖ਼ੌਫ!

ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਨੇੜੇ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੇਰੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ - ਜਿਵੇਂ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਗਰਜ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ; ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਬੱਚੇ ਚੀਕ ਰਹੇ ਹਨ, "ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ!"... ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25-30 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪੀਜੀ ਸੀ। 4-5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; 2-3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰਲੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਥੰਮ੍ਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ - ਅਤੇ ਇਹ ਢਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੱਬ ਗਏ..."

ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ

ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਨੇੜੇ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਬਾਰੇ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ, ਦਸ, ਜਾਂ ਵੀਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ - ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਐਮਸੀਡੀ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦਰੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ - ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।"

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