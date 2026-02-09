ETV Bharat / bharat

ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਝੋਟਾ 'ਕੁਬੇਰ', ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਗੀ ਬੋਲੀ

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

Kuber of crores
'ਕੁਬੇਰ' ਨਾਲ ਮਾਲਿਕ ਵਿਕਾਸ। (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 9, 2026 at 2:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ/ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਵਰ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਗੋਡੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਝੋਟਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਝੋਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 20 ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।

ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ 'ਕੁਬੇਰ', ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਗੀ ਬੋਲੀ (ETV Bharat)

ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬਲਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਲਦ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਿਡਏਟਰ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕੁਬੇਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 11 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।"

Kuber of crores
ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ 'ਕੁਬੇਰ' (ETV Bharat)

₹500 ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਵੀਰਜ

ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਬੇਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਲ, ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਬੇਰ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਵੀਰਜ ਨੂੰ ₹500 ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਬੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ ₹20 ਲੱਖ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਬੇਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਟਲੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਬੇਰ ਲਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।

Kuber of crores
ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ 'ਕੁਬੇਰ' (ETV Bharat)

ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ

ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਰਰਾ ਨਸਲ ਦਾ ਸਾਨ੍ਹ (ਝੋਟਾ) ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਰਜੁਨ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਖਲੀ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 23 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਡ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ।

Kuber of crores
ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ 'ਕੁਬੇਰ' (ETV Bharat)

ਕੁਬੇਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ

ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਘਿਓ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨਰਮ ਰਹੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਗਾਜਰ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਗਾਜਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁਬੇਰ 8 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ 5 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਬੇਰ ਦੂਜੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ 8 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ 5.5 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵੀਰਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਛੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਇਸ ਉੱਤਮ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

TAGGED:

KUBER OF CRORES
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ
PASHU MELA HARYANA
BUFFALO RS 21 CRORE
KUBER WORTH RS 21 CRORE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.