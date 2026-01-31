ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ, ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ; ਜਾਣੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ, ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ; ਜਾਣੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਤਵਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
Published : January 31, 2026 at 7:57 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਏ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਐਲਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਸੀਏ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਨ: ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ LIC ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, PF, ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮੇ ਲਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ, PPF, LIC, ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 80C ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
CA ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 80C ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਹੋਮ ਲੋਨ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਛੋਟ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀ ਵਹੀਂ ਮਕਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ MSME ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਮ ਲੋਨ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ (ਹੁਣ ਵੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਐਲ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ "ਝੁੱਗੀ ਵਹੀਂ ਮਕਾਨ" ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।