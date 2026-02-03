EXCLUSIVE:ਬਜਟ 2026 ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ: ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।"
Published : February 3, 2026 at 9:24 AM IST
ਸੁਰਭੀ ਗੁਪਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਨਿਰਯਾਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ
ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ 1.76 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 12.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, 2014 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ, ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ 'ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2032 ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਈਬਰ ਸਕੀਮ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਈਬਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮ, ਉੱਨ ਅਤੇ ਜੂਟ) ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਫਾਈਬਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ; ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ, ਅਰਧ-ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰੇਸ਼ਿਆਂ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ; ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਫਾਈਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਲ-ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ, ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਓਡੀਓਪੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ
ਬਜਟ 2026-27 ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਖਾਦੀ, ਹੱਥ-ਖੱਡੀ, ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ।"
ਇਹ ਪਹਿਲ ਹੈਂਡਲੂਮ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ (ਓਡੀਓਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਥ-ਖੱਡੀ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਣਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ
ਟਿਕਾਊ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਜਟ ਨੇ ਟੈਕਸ-ਈਕੋ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕੁਸ਼ਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੁਨਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਰਥ 2.0, ਇੱਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ/ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ
ਕਪੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਬਜਟ 2026-27 ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਮਾਨੇ, ਸਥਿਰਤਾ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਈਬਰ, ਕਲੱਸਟਰ, ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਜਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨਿਰਯਾਤ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।"