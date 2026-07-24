ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 2 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ ਦੇ ਵੈਸ਼ਨਵਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
Published : July 24, 2026 at 2:57 PM IST
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: ਕੋਰਟ-ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਰਾਈਫਲ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਾਲਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਲਦਾ ਦੇ ਵੈਸ਼ਨਵਨਗਰ ਸਥਿਤ ਬੀਐਸਐਫ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਖੂਨੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰਟ-ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।
2 ਬੀਐਸਐਫ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 1 ਗੰਭੀਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਪਾਹੀ, ਸ਼ਿਵਮ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਰਟ-ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵਨਗਰ ਬੀਐਸਐਫ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵਮ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ ਤੋਂ ਰਾਈਫਲ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਬੈਰਕ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਛੁਪਣ ਲਈ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਬੀਐਸਐਫ ਸਿਪਾਹੀ - ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ (ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ), ਅੰਬਦਾਰ ਸੁਰੇਸ਼ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ), ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮਾ - ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ।
ਬੀਐਸਐਫ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਤਿੰਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਲਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅੰਬਦਾਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਸ਼ਣਵਨਗਰ ਬੀਐਸਐਫ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਲਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਨੁਪਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਸੰਤਰੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹਿਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਸੀ, ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ-ਮਾਰਸ਼ਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਰੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਹਾਲੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕੋਰਟ-ਮਾਰਸ਼ਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਵਮ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੋਰਟ-ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਦੋਵਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਖੂਨੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ - ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।