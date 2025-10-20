BSF ਨੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਮਨਾਈ ਦਿਵਾਲੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

BSF ਨੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਮਨਾਈ ਦਿਵਾਲੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਈ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਬਾਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ।
Published : October 20, 2025 at 8:10 AM IST
ਜੈਸਲਮੇਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜੈਸਲਮੇਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮਨਾਈ ਗਈ ਇਹ ਦਿਵਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ" ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਈ। ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ "ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।"
'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ'
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾ ਸਕੀਏ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ, ਬੀਐੱਸ਼ਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਇਆ ਜੋ ਰੇਤ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜਗਾਏ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਦੀਵੇ:
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਹੱਦ ਖੁਦ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਰਹੱਦ ਘਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ "ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ" ਸੀ, "ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦਿਵਾਲੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੁੱਗਣਾ:
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਿਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮਾਣ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਾਈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।"
ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ:
ਇਹ ਦਿਵਾਲੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਕਸ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਜਗਾਏ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦਿਵਾਲੀ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਗਮ:
ਜਦੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਤਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ: "ਸਾਡਾ ਹਰ ਦੀਵਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।" ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲਾਟ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ।
ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦਿਵਾਲੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ:
ਬੀਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫੌਜੀ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ।" ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 24/7 ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਅਸੀਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਹੈ।"
ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਠਾਸ:
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ "ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਓ, ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ ਹਾਂ।" ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਦਿਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਚਮਕ ਉੱਠੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ "ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼, ਮਾਣਮੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ।"
ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਾਟ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਰਹੀ:
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ ਅਤੇ ਥਾਰ ਦੇ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾਈ। "ਜੈ ਹਿੰਦ!" ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਖਿੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਚੌਕਸੀ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਧੜਕਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, "ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਮਕਦਾਰ ਰਹੇਗੀ।"