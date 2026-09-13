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ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਖੇਪ

ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ...

HEROIN WORTH 30 CRORE
30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 13, 2026 at 2:55 PM IST

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ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 14 KND ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤਰਾਮ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ 615 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 508 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਸੀ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹30 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ

ਰਾਵਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਵੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਵੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ 14 ਕੇਐਨਡੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਤਰਾਮ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

CROSS BORDER DRUG NETWORK
ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ (ETV Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਪ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ 615 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 508 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੈਕੇਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀਮਤ

ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹30 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ ₹30 ਕਰੋੜ) ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਪ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਵੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਥਾਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

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TAGGED:

CROSS BORDER DRUG NETWORK
OPIUM IN ANUPGARH
30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
HEROIN WORTH 30 CRORE

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