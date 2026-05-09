75 ਹਜ਼ਾਰ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ

ਮੈਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 90 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

MYSURU OLD WOMAN MURDER CASE
ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 9, 2026 at 7:58 PM IST

ਕਰਨਾਟਕ: ਮੈਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇ.ਆਰ. ਨਗਰ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਤਿਪੂਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੌਰੰਮਾ (90) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਤਿਪੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਮੂਡਲਸ਼ੈਟੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀਰਭੱਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਭੱਦਰ ਗੌਰੰਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਗੌਰੰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਂਣ ਸਣੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।

15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰੰਮਾ ਵੀਰਭੱਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਗੌਰੰਮਾ ਤੋਂ 75,000 ਰੁਪਏ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਲਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੌਰੰਮਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਗੌਰੰਮਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀਰਭੱਦਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੌਰੰਮਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਗੌਰੰਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਿਪੂਰ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੌਰੰਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀਰਭੱਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਬਾਲਦੰਡੀ, ਏਐਸਪੀ ਮਲਿਕ, ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਟੀ.ਬੀ. ਰਾਜੰਨਾ ਨੇ ਟਿੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।

