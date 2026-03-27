ਭੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸੱਸ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 27, 2026 at 11:20 AM IST

ਕਰਨਾਟਕ: ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਦੀ ਸੱਸ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚਿੱਕਬੱਲਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਦੇ ਕੇਜੀਐਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗ 'ਚ ਝੁਲਸਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵਾਮਾ (65) ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੁਸ਼ਲ ਚੌਕਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵਾਮਾ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਔਰਤ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਝੁਲਸ ਗਈ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।" ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"

ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ, ਪੁਰੂਪੋਤਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?"

ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ

ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੇ।"

