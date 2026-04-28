ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਂਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਭਰਾ, ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭੈਣ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚਲੇ ਪੈਸੇ
ਜੀਤੂ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭੈਣ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : April 28, 2026 at 12:53 PM IST
ਕਿਓਂਝਰ (ਓਡੀਸ਼ਾ): ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਓਂਝਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭੈਣ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਂਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭੈਣ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਰਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਕੱਢ ਬੈਂਕ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਵਿਅਕਤੀ
ਦਰਾਅਸਰ ਡਾਇਨਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀਤੂ ਮੁੰਡਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਤੂ ਆਪਣੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭੈਣ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸੇ ਕੱਢਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਤੂ ਨੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਗ੍ਰਾਮਿਆ ਬੈਂਕ, ਮੱਲੀਪਸਾਹੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਤੂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭੈਣ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 19,300 ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਜੀਤੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਨਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਤੂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭੈਣ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।