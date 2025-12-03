ETV Bharat / bharat

4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਈ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ, 3 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਮੀਦੀ ਨਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।

BROTHER KILLED BROTHER
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 3, 2025 at 5:17 PM IST

2 Min Read
ਕਰੀਮਨਗਰ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ): ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਰੀਮਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮਾਦੁਗੂ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਮਾਮਿਦੀ ਨਰੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਰੀਮਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੌਸ਼ਾ ਆਲਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

₹1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਮਾਦੁਗੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਿਦੀ ਨਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ, ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਮਾਮਿਦੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ 37 ਸਾਲ ਦਾ, ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਅਤੇ "ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ" ਸੀ, ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹4.14 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਰਿਕਾਰਡ

ਨਰੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਮੁੰਡਲਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਨੀਗਲਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ₹20 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਟਿੱਪਰ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

