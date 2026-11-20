ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ, DRI ਨੇ ਚੇਨਈ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ 28 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1.6 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : November 20, 2026 at 3:35 PM IST
ਚੇਨਈ: ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ (DRI) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਨਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ 28 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 1.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 2.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ।
ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੂਟਕੇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਸੂਟਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਪਾਰਸਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਲਾਂ (bars) ਵਰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ 24-ਕੈਰੇਟ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਨਾ ਤਸਕਰ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਹੱਥ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 1.6 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜਨ ਦੇ ਇਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀ. ਨਗਰ ਸਥਿੱਤ DRI ਦਫਤਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਨਾ ਤਸਕਰ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ
ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਸੌਂਪੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ DRI ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਕੌਂਣ ਹੈ, ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
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