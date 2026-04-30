ਪੰਜ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਉਣ ਜੰਞ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਲਾੜੀਆਂ, ਅਨੋਖੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚੇ
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੌਨਸਰ ਬਾਵਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਰਸੀ ਵਿੱਚ ਜੋਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਲਈ 5 ਲਾੜੀਆਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਘਰ ਜੰਞ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।
Published : April 30, 2026 at 2:26 PM IST
ਵਿਕਾਸਨਗਰ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਜ-ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੌਨਸਰ ਬਾਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਆਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ।
'ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ'
ਜੌਨਸਰ ਬਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਰੰਪਰਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਆਹਯੋਗ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਲਾੜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਭੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੌਨਸਰ ਦੇ ਖਰਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜੰਞ ਆਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ।
'ਜੌਨਸਰ ਬਾਵਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ'
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜੌਨਸਰ ਬਾਵਰ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮੀਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੌਂਸਰ ਬਾਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਰਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ।
ਪੰਜ ਲਾੜੀਆਂ ਜੰਞ ਲੈਕੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ:
ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਬਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧੀ ਰਾਧਿਕਾ (ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ)। ਜੋਜੋੜਾ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜ ਲਾੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਜਲੂਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਲ 'ਤੇ ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜੋਜੋੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਜੋੜਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਭੀਮ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਏ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਜੋੜੀਆਂ ਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨੂੰਹਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਅੱਜ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ।" - ਭੀਮ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੁਜਾਰੀ
ਲਾੜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਮਾਣ:
ਲਾੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।" ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ।'
ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ:
ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਖਾਵੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।"
ਭੈਣ-ਸੱਸ ਪੰਜ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼:
ਲਾੜੇ ਦੀ ਧੀ ਨੀਲਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਭਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜੇ ਭਰਜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ।'
ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ:
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਧੂ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਂਕਾਰ ਬਾਬਾ ਦਾ ਘਰ, ਖਰਸੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੋਲਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨੂੰਹਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਭੁੱਲ'
ਮਧੂ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਜੌਨਸਰ ਬਾਵਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਭੁੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੁਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਭੀਮ ਦੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਮਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਬਰਫੀਆ ਸਰਪੰਚ, ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੌਨਸਰ ਬਾਵਰ ਵਿੱਚ ਜੋਜੋੜਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਆਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ:
ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾੜੀ ਦੇ ਘਰ ਜੰਞ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੌਨਸਰ ਬਾਵਰ ਵਿੱਚ ਲਾੜੀ, ਲਾੜੇ ਘਰ ਜੰਞ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜੌਨਸਰ ਬਾਵਰ ਵਿੱਚ ਜੋਜੋੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੌਨਸਰ ਬਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਜੌਨਸਰ ਬਾਵਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਚੱਕਰਤਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮਹਾਸੂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਨੋਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਲ ਵੀ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਟੋਂਸ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਜੌਂਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਮੰਨਦੇ ਹਨ:
ਜੌਂਸਰ ਬਾਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਲਖਮੰਡਲ ਖੇਤਰ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਲਖਮੰਡਲ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਬਣਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਲਖਮੰਡਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਖਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਖਮੰਡਲ ਕੌਰਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲਖਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਚੇ ਹਨ।