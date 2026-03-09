ETV Bharat / bharat

ਵਿਆਹ 'ਚ ਫਿਲਮੀ ਡਰਾਮਾ ! ਮੰਡਪ 'ਚ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹ ਭੱਜੀ ਲਾੜੀ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਨਟੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ।

wedding in Mylavaram
ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਛੱਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋਈ ਲਾੜੀ (File/ ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 9, 2026 at 5:20 PM IST

ਮਾਈਲਾਵਰਮ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਨਟੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਿਲਮੀ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਲਾੜੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਜੈਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਮਾਈਲਾਵਰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੈਂਕੜੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਸੈਂਕੜੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਭਜੀ ਲਾੜੀ

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾੜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇਲੁਗੂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਰਸਮੀ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਮ (ਜੀਲਕਰ ਬੇਲਮ) ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਗੁੜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਲਾੜੀ ਤੁਰੰਤ ਮੰਡਪ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਕੋਲ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਰ ਗਈ।

ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਾੜਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲਾੜੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ'।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ।

ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਰੋਸ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲਾੜੈ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ "ਸਾਡਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿਆਹ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਖ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ।" ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

