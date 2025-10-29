ETV Bharat / bharat

ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ਼ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਲਾੜੀ; ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ

Bouncers in Wedding: ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

viral marriage
ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ਼ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਲਾੜੀ (SOCIAL MEDIA)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 29, 2025 at 6:00 PM IST

ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੋਈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਰੀ ਸੂਟ ਪਹਿਨੇ ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ?

ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਾਊਂਸਰ ਕਾਲੇ ਸਫਾਰੀ ਸੂਟ ਪਹਿਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਬਾਊਂਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾੜੇ ਦੀ ਪੱਗ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਹਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਊਂਸਰ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸਨ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਇਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

viral marriage
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ (SOCIAL MEDIA)

ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰੇਂਦਰ ਬਜਾਨੀਆ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਘਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰੇਂਦਰ ਬਜਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਲਾੜੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਹਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵਿਆਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਬਾੜ ਡੀਲਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਿਆਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।"

ਸੁਰੇਂਦਰ ਬਜਾਨੀਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਊਂਸਰ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਲਾੜਾ ਇੱਕ ਜਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਊਂਸਰ ਲਾੜੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

viral marriage
ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ਼ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਲਾੜੀ (SOCIAL MEDIA)

ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ

ਸੁਰੇਂਦਰ ਬਜਾਨੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਬਾਰੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।"

"ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ।" - ਸੁਰੇਂਦਰ ਬਜਾਨੀਆ, ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ

