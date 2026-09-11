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ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ: IB ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੁਚੇਤ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

BRICS SUMMIT IB ALERTS
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ (BRICS) ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 11, 2026 at 1:05 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਨੂੰ VVIP ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਪੁੱਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। IB ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ANI ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਨਪੁੱਟ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ, ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ VVIP ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੱਬਤੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਪੁੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ, ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ। ਸੰਮੇਲਨ ਸਥਾਨ, ਹੋਟਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਰੂਟ, ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 12-13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ "ਲਚਕੀਲੇਪਣ, ਨਵੀਨਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ" ਥੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਤਿਆਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੀਮ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਹੱਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

TAGGED:

BRICS SUMMIT IB ALERTS
ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ
GRAFFITI DRONE THREATS
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ
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